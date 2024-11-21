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وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو إذا زار إيطاليا

08:22 م الخميس 21 نوفمبر 2024

وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو

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وكالات

نقلت وكالة رويترز عن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، قوله إنه سيتعين علينا اعتقال بنيامين نتنياهو إذا زار إيطاليا.

كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ناشد جميع الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب نظام روما.

وأضاف: "نعول على تعاون كل الدول الأطراف في نظام روما بشأن تنفيذ ما ورد بمذكرات الاعتقال"، مؤكدا: "نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف وتقلص المساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة".

ويأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة اليوم مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو اعتقال نتنياهو إذا زار إيطاليا المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو
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