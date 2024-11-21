أكسيوس: تقدم كبير نحو اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان

وكالات

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبار أن إسرائيل أحرزت تقدمًا كبيرًا في المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، على الرغم من وجود بعض الفجوات التي لا تزال بحاجة إلى معالجة قبل الوصول إلى صيغة نهائية للاتفاق.

وأشار المسؤولين إلى أنه من غير المتوقع الإعلان عن أي اتفاق قبل الأسبوع المقبل، بينما يُنتظر أن يتلقى المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي تحديثًا حول تطورات المحادثات خلال اجتماعه المقرر الليلة.