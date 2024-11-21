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أول تعليق لجالانت بعد إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقاله

06:39 م الخميس 21 نوفمبر 2024

يوآف غالانت

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وكالات

أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت عن رفضه لقرار محكمة لاهاي، معتبرًا أنه "يشكل سابقة خطيرة ضد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وأكد جالانت في تصريحات صحفية أن "العالم سيتذكر هذا القرار الذي يضع إسرائيل وقادة حماس في نفس المكانة"، مضيفًا أن القرار "يضفي الشرعية على قتل الأطفال، واغتصاب النساء، واختطاف المسنين".

وأشار جالانت إلى أن هذا الحكم "يقوض مفهوم الحرب الأخلاقية، ويشجع الإرهاب القاتل بدلاً من مكافحته"، مشددًا على أن إسرائيل لن تتراجع عن الدفاع عن نفسها مهما كانت الظروف.

كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت على خلفية جرائم حرب في قطاع غزة.

ويجعل هذا القرار كلًا من نتنياهو وجالانت مشتبهين مطلوبين دوليًا، وهو ما يُحتمل أن يزيد من عزلهما على الساحة الدولية ويعقّد جهود التفاوض من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في الصراع المستمر منذ أكثر من 13 شهرًا، وفقًا لوكالة رويترز.

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