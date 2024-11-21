مجلس الأمن القومي الأمريكي: نرفض أوامر الاعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين

وكالات

رفضت الولايات المتحدة إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن واشنطن تعتبر أن المحكمة لا تملك ولاية قضائية على هذه القضية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أوضحت في أكثر من مناسبة موقفها الرافض لهذه الإجراءات.

وأضاف المتحدث أن واشنطن تنسق مع شركائها الدوليين، بما في ذلك إسرائيل، لتحديد الخطوات التالية في ظل قرار المحكمة الجنائية الدولية.

كانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بخصوص جرائم حرب في قطاع غزة.

ويحول هذا القرار نتنياهو وجالانت إلى مشتبه بهم مطلوبين دوليًا ومن المرجح أن يزيد من عزلتهم ويعقد الجهود الرامية إلى التفاوض على وقف إطلاق النار لإنهاء الصراع المستمر منذ 13 شهراً، بحسب وكالة رويترز.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن إسرائيل أعدت توصيات لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن فرض عقوبات على المحكمة الدولية وأعضاء فيها.