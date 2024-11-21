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جنوب إفريقيا: نرحب بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت

06:04 م الخميس 21 نوفمبر 2024

نتنياهو وجالانت

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وكالات

رحبت وزارة العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت.

وأكدت الوزارة أن هذه المذكرات تمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة في الجرائم المرتكبة في فلسطين، مشيرة إلى أهمية تحريك المساءلة الدولية في هذا السياق.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت على خلفية جرائم حرب في قطاع غزة.

ويجعل هذا القرار كلًا من نتنياهو وجالانت مشتبهين مطلوبين دوليًا، وهو ما يُحتمل أن يزيد من عزلهما على الساحة الدولية ويعقّد جهود التفاوض من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في الصراع المستمر منذ أكثر من 13 شهرًا، وفقًا لوكالة رويترز.

جنوب إفريقيا وزارة العلاقات الدولية بنيامين نتنياهو يوآف جالانت
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