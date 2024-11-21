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سموتريتش: على إسرائيل قطع علاقتها مع المحكمة الجنائية الدولية

06:02 م الخميس 21 نوفمبر 2024

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

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وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه على إسرائيل قطع علاقتها مع المحكمة الجنائية الدولية وتتخذ إجراءات ضد الجهات التي أدت إلى فتح الإجراء القانوني.

وأضاف وزير مالية الاحتلال: "أدعو نتنياهو إلى فرض عقوبات مؤلمة على السلطة الفلسطينية وقياداتها ودفعها إلى حد الانهيار".

كانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بخصوص جرائم حرب في قطاع غزة.

ويحول هذا القرار نتنياهو وجالانت إلى مشتبه بهم مطلوبين دوليًا ومن المرجح أن يزيد من عزلتهم ويعقد الجهود الرامية إلى التفاوض على وقف إطلاق النار لإنهاء الصراع المستمر منذ 13 شهراً، بحسب وكالة رويترز.

وفيما سبق أدان نتنياهو وقادة إسرائيليون آخرون طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كرم خان إصدار مذكرات اعتقال ووصفوه بأنه مخز ومعادٍ للسامية.

كما انتقد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن المدعي العام، وأعرب عن دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس.

بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي عقوبات على السلطة الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية
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