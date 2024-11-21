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هيئة البث: إسرائيل أعدت توصيات لإدارة ترامب بشأن الجنائية الدولية

06:00 م الخميس 21 نوفمبر 2024

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

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وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن إسرائيل أعدت توصيات لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن فرض عقوبات على المحكمة الدولية وأعضاء فيها.

كانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بخصوص جرائم حرب في قطاع غزة.

ويحول هذا القرار نتنياهو وجالانت إلى مشتبه بهم مطلوبين دوليًا ومن المرجح أن يزيد من عزلتهم ويعقد الجهود الرامية إلى التفاوض على وقف إطلاق النار لإنهاء الصراع المستمر منذ 13 شهراً، بحسب وكالة رويترز.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن لا أحد فوق القانون الدولي سواء كان مسؤولا حكوميا منتخبا أم غير منتخب.

وذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

دونالد ترامب توصيات لإدارة ترامب فرض عقوبات على المحكمة الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت
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