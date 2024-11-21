أمريكا ليست بينها.. 124 دولة ملزمة باعتقال نتنياهو وجالانت بأمر الجنائية (قائمة)

القاهرة- مصراوي

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس، مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست الإسرائيلي يوآف جالانت، إضافة إلى عدة أشخاص آخرين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وحسب القانون الدولي، فإنه يجب على أي دولة موقعة على المحكمة الجنائية الدولية (ICC) اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لذا تلتزم الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية باحتجاز الرجال على مرمى البصر.

ومن بين البلدان الـ 124 التي وقعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 33 دولة أفريقية و 19 دولة من دول آسيا والمحيط الهادئ، و 19 من أوروبا الشرقية، و28 من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و 25 من دول أوروبا الغربية ودول أخرى.ولا يشمل الموقعون الـ 124 روسيا والصين والولايات المتحدة. ولم توقع إسرائيل أيضا.

وتأتي القائمة الكاملة للدول التي يجب أن تعتقل بنيامين نتنياهو كالتالي: "ألبانيا، أندورا، أنتيغوا وبربودا، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بنغلاديش، بربادوس، بلجيكا، بليز، بنين، بوليفيا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بلغاريا، بوركينا فاسو، كابو فيردي، كمبوديا، كندا، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، شيلي، كولومبيا، جزر القمر، الكونغو، جزر كوك، كوستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، قبرص، الجمهورية التشيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية".

ومن بين الدول أيضًا: "جيبوتي، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، إكوادور، السلفادور، إستونيا، فيجي، فنلندا، فرنسا، غابون، غامبيا، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، غيانا، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، الأردن، كينيا، كيريباس، لاتفيا، ليسوتو، ليبيريا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لكسمبرغ، مدغشقر، ملاوي، جزر المالديف، مالي، مالطة، جزر مارشال، موريشيوس، المكسيك، منغوليا، الجبل الأسود، ناميبيا، ناورو، هولندا، نيوزيلندا".

وتشمل القائمة أيضًا دول: "النيجر، نيجيريا، مقدونيا الشمالية، النرويج، بنما، باراجواي، بيرو، بولندا، البرتغال، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، ساموا، سان مارينو، السنغال، صربيا، سيشيل، سيراليون، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، دولة فلسطين، سورينام، السويد، سويسرا، طاجيكستان، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوغندا، أوكرانيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، جمهورية تنزانيا المتحدة، أوروغواي، فانواتو، فنزويلا، زامبيا".

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلد كامب قوله، إن بلاده مستعدة لتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية في حق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

كما علقت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، بيترا دي سوتر، اليوم الخميس، على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، بالقول إنه على أوروبا الامتثال لقرارات المحكمة الدولية.

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، علق هو الآخر اليوم الخميس قائلا: “إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تنفذ وتحترم وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة”.

فيما قال مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "ملزم" ويجب تنفيذه.

وطالب جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جميع الدول والشركاء في المحكمة الجنائية باحترام القرار وتنفيذه.مضيفا أن قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت ليس سياسيا ويجب احترامه وتنفيذه، مؤكدا على أن قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت ملزم لجميع دول الاتحاد الأوروبي.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال بحق القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" في قطاع غزة محمد الضيف، بدعوى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مزعومة في إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.