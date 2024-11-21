أول دولة عربية تعلق على قرار اعتقال نتنياهو

(مصراوي)

علق وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، على قرار المحكمة الجنائية الدولية، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالقول إنه على المجتمع الدولي تنفيذ قرار الجنائية الدولية وألا يكون انتقائيًا.

وقال الصفدي، إن قرار الجنائية الدولية رسالة إلى المجتمع الدولي بضرورة إيقاف المجازر المرتكبة في قطاع غزة، مؤكدًا أن محاسبة مرتكبي تلك الجرائم ضروريًا.

وشدد الصفدي، على أنه لا يجوز أن يكون هناك أي تسييس في عمل الجنائية الدولية، مشددًا على ضرورة احترام قرار المحكمة.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.