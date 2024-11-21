لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أول دولة عربية تعلق على قرار اعتقال نتنياهو

04:24 م الخميس 21 نوفمبر 2024

أيمن الصفدي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(مصراوي)

علق وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، على قرار المحكمة الجنائية الدولية، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالقول إنه على المجتمع الدولي تنفيذ قرار الجنائية الدولية وألا يكون انتقائيًا.

وقال الصفدي، إن قرار الجنائية الدولية رسالة إلى المجتمع الدولي بضرورة إيقاف المجازر المرتكبة في قطاع غزة، مؤكدًا أن محاسبة مرتكبي تلك الجرائم ضروريًا.

وشدد الصفدي، على أنه لا يجوز أن يكون هناك أي تسييس في عمل الجنائية الدولية، مشددًا على ضرورة احترام قرار المحكمة.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني بنيامين نتنياهو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أمريكا ليست بينها.. 124 دولة ملزمة باعتقال نتنياهو وجالانت بأمر الجنائية (قائمة)

إعلان

إعلان

منها الضرائب والدعم.. 8 مطالب من صندوق النقد الدولي لمصر
رواتب تصل لـ 4000 درهم.. فرص عمل جديدة في الإمارات - الشروط وخطوات التقديم
البنك المركزي يوضح: كيف ستحدد رسوم تحويلات الخارج عبر إنستاباي؟