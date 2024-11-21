"سنحمي قادتنا".. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلق على قرار الجنائية الدولية

(مصراوي)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، "وصمة عار أخلاقية معادية للسامية وتحط من العدالة".

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، أن تل أبيب لن نسمح للجنائية الدولية بالإضرار بقادتها، حسب تعبيره.

ووصف كاتس، قرار الجنائية الدولية بـ "المتحيز والفاسد الخادم لما أسماه محور الشر".

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.