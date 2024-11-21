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بعد صدور مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.. بلجيكا: على أوروبا الامتثال لأوامر الجنائية الدولية

03:48 م الخميس 21 نوفمبر 2024

بيترا دي سوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي

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(مصراوي)

علقت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، بيترا دي سوتر، اليوم الخميس، على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، بالقول إنه على أوروبا الامتثال لقرارات المحكمة الدولية.

كما أصدرت الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال، قائد الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، وهو ما دعمته، دي سوتر أيضًا.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، ويوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وهي الخطوة التي وصفتها تل أبيب بمعاداة السامية.

بيترا دي سوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو
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