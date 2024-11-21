بتهمة تهريب أسلحة للضفة.. السجن 10 سنوات للنائب الأردني عماد العدوان

القاهرة- مصراوي

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس الأربعاء، حكمًا بسجن النائب السابق عماد العدوان لمدة 10 سنوات في قضية "تهريب أسلحة" إلى الضفة الغربية.

وأدانت المحكمة العسكرية المختصة في قضايا الأمن الوطني، النائب السابق على خلفية اتهامات بـ"تصدير أسلحة بقصد استخدام على وجه غير مشروع"، حسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

كما حكمت المحكمة على 3 متهمين آخرين في نفس القضية بالأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات بتهمة "تصدير أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وبيع أسلحة، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام داخل المملكة".

وفي أبريل 2023 أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أن السلطات الإسرائيلية أوقفت سيارة النائب العدوان على جسر الملك حسين، بهدف تفتيشها، فحاول منع ذلك، لكنه لم يفلح، وتم اعتقاله.

وبعد أيام عدة من الاحتجاز، تمكنت السلطات الأردنية بجهود دبلوماسية، من الإفراج عن العدوان.

وكان المدعي العام لمحكمة أمن الدولة وجّه في مايو 2023 التهمة إلى العدوان بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.

وأعلن رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، في 7 مايو 2023، أنّ المجلس قرر رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بناءً على طلب الحكومة التي وُجه لها طلب بذلك من قبل محكمة أمن الدولة.

من هو عماد العدوان؟

العدوان البالغ من العمر 36 عاما كان أحد أصغر النواب سنا، وينتمي إلى إحدى أشهر القبائل في الأردن، وهو محام وكان عضوا في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.

وفاز عماد العدوان في انتخابات مجلس النواب 2020 عن محافظة البلقاء على الحدود مع فلسطين.

وكان نائبا في برلمان 2020، قبل رفع الحصانة عنه العام الماضي، لكنه لم يخض الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا.

والعدوان محامٍ ويحمل الماجستير في القانون الدولي، وكان عضواً في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني، ولجنة الزراعة والمياه والبادية، وينتمي إلى قبيلة العدوان الشهيرة.