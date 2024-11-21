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ضربت ابنتها في المصارعة.. وزيرة التعليم الأمريكية الجديدة تُثير جدلًا بسبب عملها في "WWE" (فيديو)

01:56 م الخميس 21 نوفمبر 2024

ليندا مكماهون

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(مصراوي)

شهد تعيين ليندا مكماهون، التي رشحها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزيرة التعليم، تفاعلات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد تداول مقاطع فيديو تعود لفترة عملها في اتحاد المصارعة (WWE).

وانتشرت لقطات تُظهر مكماهون خلال مشاركتها في عروض (WWE)، من بينها مشهد تصفع فيه ابنتها ستيفاني مكماهون داخل الحلبة، ومقطع آخر يُظهرها أثناء تمثيل تعرضها لضربات من المصارعين الشهيرين كين وستيف أوستن، مما أثار جدلًا حول ملاءمتها للمنصب الوزاري.

ليندا مكماهون، التي شغلت سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لاتحاد (WWE)، ساهمت بشكل كبير في تحول الشركة من مشروع صغير إلى إمبراطورية إعلامية عالمية.

واستقالت مكمان من منصبها التنفيذي في عام 2009 بعد عقود من الإدارة والابتكار في هذا المجال.

ليندا مكماهون وزيرة التعليم الأمريكية ترامب
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