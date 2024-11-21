ضربت ابنتها في المصارعة.. وزيرة التعليم الأمريكية الجديدة تُثير جدلًا بسبب عملها في "WWE" (فيديو)

(مصراوي)

شهد تعيين ليندا مكماهون، التي رشحها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزيرة التعليم، تفاعلات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد تداول مقاطع فيديو تعود لفترة عملها في اتحاد المصارعة (WWE).

ليندا مكماهون، مرشحة #ترامب كوزيرة للتعليم كانت المديرة التنفيذية السابقة لشركة مصارعة المحترفين WWE 🤼‍♂️

بمجرد ترشيحها انتشرت لها فيديوهات من هذا النوع على وسائل التواصل 👇 pic.twitter.com/79Y9Wlmnxd — Rana Abtar - رنا أبتر (@Ranaabtar) November 20, 2024

وانتشرت لقطات تُظهر مكماهون خلال مشاركتها في عروض (WWE)، من بينها مشهد تصفع فيه ابنتها ستيفاني مكماهون داخل الحلبة، ومقطع آخر يُظهرها أثناء تمثيل تعرضها لضربات من المصارعين الشهيرين كين وستيف أوستن، مما أثار جدلًا حول ملاءمتها للمنصب الوزاري.

يقال ان هذه

هي وزيرة التعليم في ادارة ترامب القادمة

ليندا ماكمنان

شريكةسابقة في WWE



ان كتب لنا البقاء

يبدو ان

امامنا ٤ اعوام من الكوميديا السوداء

pic.twitter.com/RSP5yANqTN — Hesham Naser_ هشام بن ناصر (@heshamnaser2012) November 20, 2024

ليندا مكماهون، التي شغلت سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لاتحاد (WWE)، ساهمت بشكل كبير في تحول الشركة من مشروع صغير إلى إمبراطورية إعلامية عالمية.

واستقالت مكمان من منصبها التنفيذي في عام 2009 بعد عقود من الإدارة والابتكار في هذا المجال.

