الكرملين يرفض التعليق.. كييف تتهم روسيا بإطلاق صاروخ عابرًا للقارات ضدها

(مصراوي)

قالت كييف، اليوم الخميس، إن روسيا أطلقت صاروخًا عابرًا للقارات دون رأس نووية.

وأوضحت أوكرانيا، أن مدى الصاروخ وصل إلى 5 آلاف و600 كيلو متر.

من جانبه، رفض القصر الرئاسي الروسي "الكرملين" التعليق" على أنباء إطلاق صاروخًا عابرا للقارات ضد أوكرانيا، مؤكدًا أن روسيا تبذل "جهودا قصوى" لتجنب اندلاع صراع نووي.

وكانت وكالة "فرانس برس" قد نقلت عن مصدر في سلاح الجو الأوكراني قوله، إن الصاروخ الباليستي العابر للقارات الذي أطلقته روسيا ضد أوكرانيا في وقت سابق اليوم، لم يكن يحمل رأسًا نوويًا.

وأفاد المصدر، الذي لم يتم الكشف عن هويته، أن موسكو استخدمت هذا النوع من الأسلحة ضد أوكرانيا للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب عام 2022.

وحذر المصدر من أن استخدام روسيا لمثل تلك الأسلحة، يثير مخاوف من لجوئها لاستخدام أسلحة أكثر تدميرية خلال الحرب.

يأتي ذلك التصعيد بعد أن استخدمت أوكرانيا صواريخ طويلة المدى أمريكية الصنع ضد روسيا الثلاثاء الماضي، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ بدء الحرب، ورغم حظر واشنطن لاستخدام هذا النوع من الأسلحة ضد موسكو.