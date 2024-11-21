الملياردير الهندي جوتام أداني يواجه تهم الرشوة والاحتيال في الولايات المتحدة

القاهرة- مصراوي

وجهت السلطات الأمريكية في نيويورك وجهت اتهامات إلى جوتام أداني، رئيس مجموعة أداني الهندية العملاقة وأحد أثرياء العالم، للاشتباه في ضلوعه في مخطط للرشوة والاحتيال بمليارات الدولارات.



وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، أمس الأربعاء، أن الملياردير الهندي، غوتام أداني، ومسؤولين تنفيذيين آخرين وجهت إليهم اتهامات في نيويورك لدورهم في مخطط احتيال بمليارات الدولارات.



ووعد أداني و7 آخرين من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال الأعمال، بمن في ذلك ابن أخيه ساجار أداني، برشاوى تزيد عن 250 مليون دولار لمسؤولين حكوميين هنديين لتأمين عقود الطاقة الشمسية، حسب ما أفادت به السلطات.

وقالت نائب مساعد المدعي العام، ليزا ميلر، في بيان، الأربعاء، إن تلك الرشاوى كانت "للكذب على المستثمرين والبنوك لجمع مليارات الدولارات وعرقلة العدالة".

وأوضح ممثلو الادعاء أن أداني وابن أخيه ومديرا تنفيذيا آخر في شركة أداني جرين إنيرجي، وهو فينيت جاين، جمعوا أكثر من 3 مليارات دولار في شكل قروض وسندات للشركة مع إخفاء الفساد عن المقرضين والمستثمرين.



وحسب لائحة الاتهام، أشار بعض المتهمين بشكل خاص إلى جوتام أداني تحت اسمي "نوميرو أونو" و"الرجل الكبير"، بينما زعم أن ساجار أداني استخدم هاتفه المحمول لمتابعة تفاصيل الرشى.



ويُعد أداني، ثاني أغنى شخص في آسيا بعد مواطنه موكيش أمباني، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، وهو مؤسس المجموعة الهندية مترامية الأطراف "أداني غروب".



وتبلغ ثروة جوتام أداني، 62 عاما، 69.8 مليار دولار وفقا لمجلة فوربس، مما يجعله في الترتيب 22 لقائمة أغنياء العالم وثاني أغنى شخص في الهند خلف رئيس شركة ريلاينس إندستريز موكيش أمباني.



وكان من المتوقع أن تحقق عقود توريد الطاقة الشمسية أرباحًا تزيد عن 2 مليار دولار بعد خصم الضرائب على مدار فترة 20 عامًا تقريبًا.



وقالت السلطات إن أداني التقى شخصيًا بمسؤول حكومي هندي للمضي قدمًا في المخطط، الذي تم تنفيذه بين عامي 2020 و2024، وقد التقى المتهمون بشكل متكرر وناقشوا مخطط الرشوة، بما في ذلك الأدلة الموجودة على عدة هواتف.



ومن جانبها قالت مجموعة أداني في بيان، إن "الادعاءات التي وجهتها وزارة العدل الأمريكية وهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ضد مديري شركة Adani Green لا أساس لها من الصحة".



وأضاف البيان، "كما ذكرت وزارة العدل الأمريكية نفسها، فإن ’التهم الواردة في لائحة الاتهام هي ادعاءات، والمتهمون يفترض أنهم أبرياء ما لم تثبت إدانتهم".



وأكدت أنه "سيتم السعي بكل السبل القانونية الممكنة، لقد التزمت مجموعة أداني دائمًا بالحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والشفافية والامتثال التنظيمي في جميع الولايات القضائية التي تمارس فيها عملياتها وتلتزم التزامًا ثابتًا بها، نحن نؤكد لأصحاب المصلحة والشركاء والموظفين أننا منظمة تلتزم بالقانون، وممتثلة تمامًا لجميع القوانين".



يشار إلى أن القضية تتعلق بانتهاكات مزعومة لقانون ممارسات الفساد الأجنبية، وهو قانون أمريكي لمكافحة الرشى.