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رحل بين يدي معلمه.. وفاة طالب أردني داخل المدرسة تُخيم بالحزن على الساحة التربوية

01:28 م الخميس 21 نوفمبر 2024

وفاة طفل - أرشيفية

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(مصراوي)

تداولت وسائل الإعلام الأردنية حادثة وفاة الطالب عمر مروان نزار جرار، الذي يدرس في الصف الأول الثانوي، إثر حادث مفاجئ أثناء تواجده في مدرسة عباس العقاد الثانوية للبنين بالعاصمة عمان.

من جانبهم أعرب أصدقاء الفقيد عن صدمتهم العميقة عبر منشورات مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، استذكروا فيها طيبة أخلاقه وروحه الجميلة، التي "ستبقى حاضرة في ذاكرتهم".

وفي بيان، عبر مدير المدرسة والهيئة التدريسية وزملاء الفقيد عن حزنهم البالغ لفقدان عمر، كما نعى وزير التربية والتعليم الأردني، عزمي محافظة، الطالب الراحل، مقدمًا أصدق التعازي لأسرته وزملائه، ومؤكدًا تضامن الوزارة الكامل مع المدرسة في هذا المصاب الأليم.

وتحدث معلم الفقيد، محمد أبو مرخية، الذي توفي عمر بين يديه عن تفاصيل اللحظات الأخيرة معه قائلاً: "كنتُ دائمًا أقول له إن له مكانة خاصة في قلبي، وكنا قد تناولنا الإفطار معًا قبل الحادثة بوقت قصير. كلماته الأخيرة لي كانت مليئة بالود والحب".

كما عبر المعلم حمادة معايطة، عن حزنه في منشور على صفحته قائلاً: "فقدت اليوم واحدًا من أطيب الطلاب الذين عرفتهم. كان عمر مثالًا للخلق الرفيع. أسأل الله أن يرحمه ويجعله من أهل الجنة".

وشيعت جنازة الطالب الراحل في مقبرة سحاب بالعاصمة الأردنية، بعد صلاة الظهر في مسجد المقبرة، وسط أجواء من الحزن والدعوات للفقيد بالرحمة والمغفرة.

وفاة طالب أردني الأردن حادثة وفاة الطالب عمر مروان
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