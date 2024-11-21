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"انجح والكنافة عليّ".. الملكة رانيا ترد على شاب طلب منها الحصول على رخصة قيادة

12:58 م الخميس 21 نوفمبر 2024

الملكة رانيا العبدالله

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وكالات

شاركت الملكة رانيا العبدالله عبر خاصية القصص في حسابها الرسمي على إنستجرام، صورة لشاب أردني طلب مساعدتها في الحصول على رخصة قيادة، وكتبت عليها تعليقًا طريفًا.

وظهر الشاب في الصورة مبتسمًا وهو يحمل ورقة كتب عليها "بدى الرخصة جلالتك"، وأعادت الملكة رانيا نشرها وعلقت عليها بالقول: "انجح والكنافة عليّ" وأضافت رمز إيموجي ضاحك.

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وجاء هذا الموقف الطريف خلال زيارة الملكة رانيا لجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا في الأردن، ونشرت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صوراً ومقاطع فيديو من الزيارة التي قوبلت فيها بحفاوة من الطلاب، واستمعت باهتمام لمشاريعهم الدراسية في الجامعة.

وكتبت الملكة رانيا تعليقًا على الصور: "أحلى زيارة اليوم لجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، كل الشكر والتقدير لسمو الأميرة والعاملين في الجامعة وأكيد للطلبة على الاستقبال الحلو. بالتوفيق إن شاء الله".

رانيا العبدالله إنستجرام
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