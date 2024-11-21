أوكرانيا: روسيا أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات في هجوم لأول مرة منذ بدء الحرب

كييف- (د ب أ)

أعلنت أوكرانيا أن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات استهدف مدينة دنيبرو بوسط شرق البلاد خلال الليل، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها موسكو مثل هذا الصاروخ في الحرب.

ولم يتضح على وجه الدقة نوع الصاروخ الذي تم إطلاقه، ولكن سلاح الجو الأوكراني قال في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، إنه تم إطلاقه من منطقة أستراخان الروسية.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي اتخذت فيه الحرب بعدا دوليا بشكل أكبر مع وصول قوات من كوريا الشمالية لدعم روسيا في ساحة المعركة.





