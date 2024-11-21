إطلاق صافرات الإنذار في أنحاء أوكرانيا تحسبا لوقوع هجمات جوية وصاروخية

كييف- (د ب أ)

دوت صافرات الإنذار من إمكانية وقوع هجمات جوية وصاروخية في جميع أنحاء أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) أنه تم إطلاق صاروخ فرط صوتي روسي طراز "كينجال" استهدف منطقة دنيبروبيتروفسك.

وقالت الوكالة الأوكرانية إنه تم إطلاق الصاروخ من طائرة مقاتلة طراز ميج-31، دون مزيد من التفاصيل.

وأصدرت الدفاعات الجوية الأوكرانية، بعد فترة وجيزة، إنذارا عبر تطبيق تليجرام بشأن احتمال إطلاق عدة صواريخ كروز من طراز "كيه إتش-101".

وقالت إن هذه الصواريخ، المجهزة بتقنية التخفي، تم إطلاقها، على الأرجح، من قاذفات استراتيجية طراز تو-95 قرب مدينة إنجلز في منطقة ساراتوف بجنوب روسيا. ولم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور.

وأحيت كييف مؤخرا ذكرى مرور ألف يوم على الحرب التي بدأها الكرملين في فبراير 2022.

وتسيطر موسكو حاليا على نحو خمس الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، التي ضمتها بالقوة، وبشكل غير قانوني، في عام 2014.





