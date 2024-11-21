حماس: مجزرة بيت لاهيا إمعان في حرب الإبادة ضد شعبنا

القاهرة- مصراوي



قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مجزرة بيت لاهيا إمعان في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، ونتيجة للفيتو الأمريكي وإفشال قرار مجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت حماس -في بيان- إن المجزرة "استمرار لحملة التطهير العرقي التي يواصل الجيش الصهيوني المجرم ارتكابها في شمال قطاع غزة منذ حوالي 50 يوما متواصلة".

وقالت الحركة "أقدم هذا العدو الفاشي، خلال الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، على ارتكاب مجزرة مروعة، بقصفه حيا سكنيا، في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، مما أدى في حصيلة أولية لارتقاء 66 شهيدا، إضافة لعشرات الجرحى والمفقودين".





