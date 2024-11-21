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130 شهيدا في غارات إسرائيلية على منازل وخيام النازحين بقطاع غزة

08:51 ص الخميس 21 نوفمبر 2024

الغارات الإسرائيلية

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وكالات

استشهد خلال الساعات الماضية، أكثر من 130 شهيدا في غارات إسرائيلية على منازل وخيام النازحين بقطاع غزة، وفقا لما ذكرته الغد الإخبارية.

وقصفت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الخميس، مربع سكني شمال غزة،

أسفر عن استشهاد 66 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 بجروح.

ووفق مصادر طبية، فإن القصف الإسرائيلي الذي أسفر عن سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى، طال مربعا سكنيا قرب مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وحسبما قال مسعفون فإن عمليات الإنقاذ جارية مع استمرار فقد بعض الأفراد وبقاء العديد تحت الأنقاض.

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