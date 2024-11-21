الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء جديدة لـ3 قرى جنوبي لبنان

وكالات

أصدر الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، أوامر إخلاء جديدة لـ 3 قرى جنوبي لبنان، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها.

وشن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، غارة على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الأربعاء، مقتل 3 من جنوده في المعارك في جنوب لبنان حيث تخوض إسرائيل حربا ضد حزب الله منذ نهاية سبتمبر.

وقال الجيش في بيان إن زيف حانوخ إرليخ، 70 عاما، من عوفرا، سقط أثناء القتال في جنوب لبنان، كما سقط جندي آخر خلال الحادثة وتمّ إخطار عائلته، ولم يتم السماح بنشر اسمه بعد.

وأشار البيان إلى إصابة جندي آخر بجروح خطرة نقل من جرائها إلى المستشفى.