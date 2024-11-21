استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم العين غرب نابلس

وكالات

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، خلال اقتحامها مخيم العين غرب نابلس، بحسب ما ذكرته وفا.

قالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العين غرب نابلس، ومنطقة زواتا غرب نابلس، وسط إطلاق الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة الشاب جهاد رأفت قاطوني، بجروح حرجة، استشهد على إثرها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين خلال اقتحامها أحياء عدة من نابلس، بعد أن داهمت منازلهم وقامت بتفتيشها، وهم محمد أمجد جاموس من شارع السكة، ودرويش مشارقة من مخيم العين، ومحمد حموضة من الجبلالشمالي شارع بيكر .