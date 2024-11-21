أول تعليق من مدير مستشفى كمال عدوان على قصف قطاع غزة.. ماذا قال؟

وكالات

قال الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، اليوم الخميس، إن طواقم المستشفى تعرضت لإطلاق نار من طائرات كواد كابتر الإسرائيلية شمالي قطاع غزة.

وأضاف أبو صفية: "الكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوان تقوم بانتشال الجرحى ومعالجتهم ولا توجد مركبة إسعاف واحدة في شمال قطاع غزة"، وفقا لما ذكرته الغد.

وأكد على عدم وجود كوادر طبية متخصصة في مجال الجراحة، إذ تم فقد عدد من المصابين جراء نقص الأطباء والمستلزمات الطبية ويتم المفاضلة بين المصابين نتيجة ضعف الإمكانيات.

واوضح أن المنظومة الصحية منهارة في شمال قطاع غزة، ولا يستطيعون تقديم شيء للمصابين، مؤكدا على أن كل المناشدات للمجتمع الدولي بلا بلا جدوى.

وذكر أن القصف الإسرائيلي أزال مربعا سكنيا بالكامل في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة مشيرا إلى وجود 200 شخص على الأقل في مكان المجزرة، ويوجد أعداد كبيرة جداً من الشهداء والإصابات والمفقودين تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم.

واستشهد أكثر من 60 فلسطينيا وإصابة العشرات في استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني اليوم الخميس، في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.