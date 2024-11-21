3 شهداء إثر غارة إسرائيلية بالقرب من منزل المتحدث الرسمي باسم حركة حماس

وكالات

استشهد 3 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على مدينة صور، استهدفت مخيم البص للاجئين الفلسطينيين، بالقرب من منزل المتحدث الرسمي باسم حركة حماس جهاد طه، بحسب الغد.

وقالت مصادر، إن المتحدث الرسمي باسم حركة حماس جهاد طه، كان خارج المنزل وهو بخير، لكن الغارة أدت إلى سقوط عدد من الإصابات والشهداء.

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، أن الحزام الناري الذي نفذه العدو الإسرائيلي على بلدة معركة في قضاء صور، الأربعاء، أسفر في حصيلة أولية عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 33 آخرين بجروح.

وأكد البيان، أن أعمال رفع الأنقاض لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن إجمالي ضحايا الغارات على قضاء صور اليوم بلغ 9 شهداء و65 جريحًا في حصيلة غير نهائية.

وفي بيان ثانٍ، ذكرت وزارة الصحة العامة أن مسعفًا استشهد وأصيب 3 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت نقطة تموضع لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية – الدفاع المدني في بلدة كفردونين جنوبي لبنان.

كما شن الاحتلال غارة استهدفت بلدة برج قلاوية جنوبي لبنان.