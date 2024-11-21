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مجزرة قطاع غزة.. 100 مصاب في قصف الاحتلال مربعًا سكنيًا ببيت لاهيا

02:46 ص الخميس 21 نوفمبر 2024

قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أصيب 100 فلسطيني في القصف الإسرائيلي على مربع سكني شمال قطاع غزة، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، وفقا لما ذكرته وفا.

واستشهد أكثر من 60 فلسطينيا في استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني اليوم الخميس، في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وفقا للغد.

واستهدف الاحتلال 5 منازل مكتظة بالنازحين تعود لعائلات نصار والمدهون والخضر وشطورة وأبو والي، إذ أن الاستهداف كان بالقرب من مستشفى كمال عدوان.

وتم نقل عدد من المصابين إلى مستشفى كمال عدوان والذي يعمل بالحد الأدنى نتيجة نقص المستلزمات الطبية، وهناك العديد من الضحايا يصعب الوصول إليهم.

وقام الطيران الحربي الإسرائيلي بعملية تدمير واسعة النطاق للمربع السكني في شمال القطاع، حيث يزيد الاحتلال من وتيرة القصف في الشمال في محاولة لإرغام المواطنين للخروج من الشمال.

ويواصل الاحتلال حصار شمال القطاع منذ 40 يوما، ويمنع دخول المساعدات وعمل طواقم الدفاع المدني.

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