تحذيرات إسرائيلية لسكان مبان في حارة حريك بالضاحية الجنوبية

وكالات

حذر الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، سكان مبان في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، وفقا لما ذكرته العربية.

وأعلن الجيش الاسرائيلي، أمس الأربعاء، مقتل 3 من جنوده في المعارك في جنوب لبنان، إذ تخوض إسرائيل حربًا ضد حزب الله منذ نهاية سبتمبر.

وقال الجيش في بيان: إن زيف حانوخ إرليخ، 70 عاما، من عوفرا، سقط أثناء القتال في جنوب لبنان، كما سقط جندي آخر خلال الحادثة وتمّ إخطار عائلته ولم يتمّ السماح بنشر اسمه بعد".

أشار البيان إلى إصابة جندي آخر بجروح "خطرة" نقل من جرائها إلى المستشفى.