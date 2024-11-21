مجزرة جديدة.. استشهاد 60 فلسطينيا في استهداف مربع سكني شمال غزة

وكالات

استشهد أكثر من 60 فلسطينيا وإصابة العشرات في استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني اليوم الخميس، في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وفقا للغج.

واستهدف الاحتلال 5 منازل مكتظة بالنازحين تعود لعائلات نصار والمدهون والخضر وشطورة وأبو والي، إذ أن الاستهداف كان بالقرب من مستشفى كمال عدوان.

وتم نقل عدد من المصابين إلى مستشفى كمال عدوان والذي يعمل بالحد الأدنى نتيجة نقص المستلزمات الطبية، وهناك العديد من الضحايا يصعب الوصول إليهم.

وقام الطيران الحربي الإسرائيلي بعملية تدمير واسعة النطاق للمربع السكني في شمال القطاع، حيث يزيد الاحتلال من وتيرة القصف في الشمال في محاولة لإرغام المواطنين للخروج من الشمال.

ويواصل الاحتلال حصار شمال القطاع منذ 40 يوما، ويمنع دخول المساعدات وعمل طواقم الدفاع المدني.

وقال الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، إن الكوادر الطبية في المستشفى تقوم بانتشال الجرحى ومعالجتهم لعدم وجود سيارات إسعاف.

وأشار إلى وجود ما يقارب من 200 شخص في مكان المجزرة، وأعداد كبيرة جداً من الشهداء والإصابات والمفقودين تحت الأنقاض ولم يتم انتشالهم.

وأوضح أن المنظومة الصحية في شمال غزة منهارة، ولا يستطيعون تقديم الخدمات الطبية وأن المناشدات التي يطلقونها تذهب سدى.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بصورة كثيفة تجاه خيام النازحين في مواصي غرب رفح، كما أن طائرات الاحتلال قصفت خيمة لعائلة المهموم في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأعلن الدفاع المدني في غزة أن طواقمه هرعت للتعامل مع استهداف منزل سكني قرب مفترق أبو سكندر في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، بينما استهدف الاحتلال منزلًا مأهولًا لعائلة العروقي في المنطقة ذاتها، إلى جانب قصف منزل آخر في جباليا النزلة شمال القطاع.