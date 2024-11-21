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بالطيران المسير.. فصائل عراقية تُهاجم هدفًا عسكريًا في جنوب إسرائيل

01:30 ص الخميس 21 نوفمبر 2024

فصائل عراقية

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وكالات

أعلنت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران، ضرب هدف عسكري في جنوب إسرائيل.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان، إنها هاجمت هدفا عسكريا في جنوب إسرائيل، بواسطة الطيران المسيّر، بحسب سكاي نيوز.

وتشكّل فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء، ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق".

وفي الأشهر الأخيرة، أعلن هذا التشكيل شنّ هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف في إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.

ومنذ أبريل، أكدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق، من دون أن توجّه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، وأعلنت مرات عدة أنها اعترضت مسيّرات خارج مجالها الجوي.

كما نفذت بعض الفصائل المنضوية تحت لواء "المقاومة الإسلامية في العراق"، عشرات الهجمات ضد القوات الأميركية المنتشرة في العراق وسوريا في إطار التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش.

فصائل عراقية فصائل عراقية مسلحة الجيش الإسرائيلي شمال إسرائيل
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