أمريكا تكشف عن موعد إعادة فتح سفارتها في أوكرانيا

القاهرة- مصراوي

من المتوقع إعادة فتح سفارة الولايات المتحدة في كييف يوم الخميس، بعد إغلاقها ليوم واحد بناء على تهديد محتمل بشن هجوم كبير على المدينة، بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية.

"نحن نأخذ سلامة وأمن موظفينا".. وقال المتحدث ماثيو ميلر يوم الأربعاء "بجدية بالغة وهذا ما أدى إلى تغيير الموقف اليوم".

وقال ميلر إنه: "ليس على علم بأي ضربات كبيرة في العاصمة الأوكرانية، ولن يخوض في التفاصيل بشأن تفاصيل التهديد الذي أدى إلى إغلاق السفارة".

وقال: "نحن نبني موقفنا الأمني بناءً على أفضل التقييمات التي نجريها لجميع المعلومات المتاحة لنا ونحاول توخي الحذر الشديد لحماية موظفينا".

قالت المخابرات الدفاعية الأوكرانية في منشور على Telegram إن روسيا شنت "هجومًا معلوماتيًا ونفسيًا" من خلال نشر تحذير مزيف من هجوم واسع النطاق على كييف، يُزعم أنه من الوكالة الأوكرانية.

ولم يذكر ميلر ما إذا كان هذا التحذير هو ما دفع إلى إغلاق السفارة، لكن الولايات المتحدة تبني مثل هذه القرارات "على مجموعة واسعة من العوامل". كما قال إنه لم يغادر أي من موظفي السفارة أوكرانيا بسبب التهديد.

وقال ميلر: "كان هناك أشخاص فقط سيأتون إلى المكتب ولم يأتوا إلى المكتب اليوم، ونتوقع أن يأتوا غدًا".