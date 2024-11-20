زيلينسكي: الألغام الأمريكية "مهمة جدا" لوقف التقدم الروسي

وكالات

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء، أن الألغام المضادة للأفراد التي قررت واشنطن إرسالها لكييف رغم انتقادات منظمات غير حكومية، "مهمة للغاية" لوقف تقدم الجيش الروسي في شرق البلاد.

ورحب زيلينسكي بالإفراج عن دفعة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية والتي تشمل ألغاماً مضادة للأفراد "المهمة للغاية.. لوقف الهجمات الروسية".

هذا وكان مسؤول أمريكي كبير قد أكد الثلاثاء أنّ الولايات المتّحدة ستزوّد أوكرانيا "ألغاماً مضادّة للأفراد غير دائمة"، أي مجهّزة بنظام ذاتي التدمير أو التعطيل، وذلك لتعزيز دفاعات كييف في التصدّي للتقدم الروسي.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن واشنطن حصلت من كييف على ضمانات بأن هذه الألغام لن تستخدم إلا في أراضيها وحصراً في مناطق غير مأهولة، وذلك بغية تقليل المخاطر التي تشكّلها على المدنيين.

وهذه الألغام "غير دائمة" لأنّها تصبح خاملة بعد فترة زمنية محدّدة، عندما تنفد طاقة بطاريتها.

من جهته أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الأربعاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستسمح لأوكرانيا باستخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد التي زودتها بها الولايات المتحدة للمساعدة في قتال القوات الروسية.

وفي حديثه إلى الصحفيين، خلال زيارة إلى لاوس، قال أوستن إن التحول في السياسة يأتي في أعقاب تغيير التكتيكات من قبل الروس.

وأضاف أوستن أن القوات البرية الروسية تقود الحركة في ساحة المعركة، بدلاً من القوات الأكثر حماية في الناقلات المدرعة، بالتالي فإن أوكرانيا "تحتاج إلى أشياء يمكن أن تساعد في إبطاء هذا الجهد من جانب الروس".

وتابع أوستن أن "الألغام الأرضية التي نتطلع إلى توفيرها لهم، ستكون ألغاما أرضية، غير دائمة، كما تعلمون، يمكننا أن نتحكم في موعد تنشيطها ذاتياً وتفجيرها ذاتياً وهذا يجعلها كما تعلمون، أكثر أمناً بكثير في نهاية المطاف عن الأشياء التي يصنعونها بأنفسهم".