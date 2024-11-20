مشاهد للمقاومة توثق قنص جنود إسرائيليين في كمين بيت لاهيا

وكالات

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء مشاهد من استهداف مقاتليها جنودا وآليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد استهداف دبابة "ميركافا" قرب مقر "الجمعية الإسلامية" بقذيفة "الياسين 105" المضادة للدروع.

كما بثت القسام أيضا لقطات توثق استهداف قوة إسرائيلية -قوامها 12 جنديا- تحصنت بأحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد قرب المكان ذاته، قبل أن يطلق مقاتلو القسام النيران بكثافة صوب جنود إسرائيليين ترجلوا بين المنازل في منطقة "الجواني" وسط بيت لاهيا.

وفي 18 نوفمبر الجاري، أعلنت القسام استهداف دبابة ميركافا بقذيفة مضادة للدروع في بيت لاهيا، واستهداف قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد، وقنص 5 جنود إسرائيليين في منطقة "الجواني".

وكانت القسام قد نعت أربعة من أبرز قادتها الميدانيين أواخر نوفمبر 2023، كان من بينهم وائل رجب قائد كتيبة بيت لاهيا القساميّة، بجانب أحمد الغندور ورأفت سلمان وأيمن صيام.