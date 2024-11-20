ألمانيا تعلن تزويد أوكرانيا بمركبات مدرعة وطائرات مسيرة

(د ب أ )

كشفت القائمة المحدثة للحكومة الألمانية بشأن المساعدات العسكرية، أن ألمانيا قدمت مزيدًا من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تضمنت مركبات مدرعة ومدفعية وطائرات مسيّرة.

كما شملت المساعدات أربع قطع إضافية من مدافع هاوتزر 2000، وسبع قطع من مدافع هاوتزر إم 109. كما سلمت ألمانيا إلى أوكرانيا 41 ألف قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم.

وتضمنت الحزمة أيضًا 47 مركبة مدرعة مضادة للألغام طراز "إم آر ايه بي" لنقل المشاة في الجبهات الأمامية، وثماني مركبات يمكن حملها جوا من طراز "كاراكال"، كما حصلت الجمهورية السوفيتية السابقة من ألمانيا أيضا على دبابتين إضافيتين لتجهيز الجسور من طراز "بيبر"، وثلاث دبابات لإزالة الألغام من طراز "فيسنت"، وثماني شاحنات نقل ثقيل ذات مقطورات منخفضة من طراز "أوشكوش".

وحصلت أوكرانيا أيضا على أكثر من 300 طائرة مسيّرة لأغراض الاستطلاع من أنواع مختلفة، وأكثر من 100 ألف طلقة ذخيرة للأسلحة الخفيفة، بالإضافة إلى عن مواد طبية.

وتعد ألمانيا ثاني أكبر داعم لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة من حيث كميات المساعدات المقدمة. غير أن حجم المساعدات المقدمة من دول في شمال وشرق أوروبا لأوكرانيا يعد أكبر من المساعدات المقدمة من ألمانيا إذا ما قيست قيمة هذه المساعدات مقارنة بالقوة الاقتصادية لهذه الدول.

يذكر أن الحرب الروسية على أوكرانيا مر عليها حتى الآن 1001 يوم.