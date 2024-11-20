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المبعوث الأمريكي يصل إلى إسرائيل لمناقشة مقترح وقف إطلاق النار في لبنان

07:45 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

المبعوث الأمريكي آموس هوكستين

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القاهرة- مصراوي

قال مسؤول إسرائيلي لموقع أكسيوس الأمريكي، إن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين وصل إلى إسرائيل وسيلتقي بوزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مساء اليوم، لإطلاعه على نتائج محادثاته في بيروت.

وحسب ما نشره موقع أكسيوس الأمريكي، فإن هوكستين سيلتقي غدا برئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية ولبنانية، فإن أجواء الاجتماع الثنائي بين المبعوث الأمريكي آموس هوكستين ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، كانت إيجابية وأفضل من الاجتماع الأول.

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