"رجل ترامب الوفي"..من هو ماثيو وايتاكر مرشح أمريكا لدى الناتو؟

(أ ب)

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الأربعاء، ماثيو وايتاكر، القائم بالأعمال السابق بمنصب المدعى العام، سفيرا لبلاده لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

يقول دونالد ترامب إنه اختار القائم بأعمال المدعي العام السابق مات ويتاكر للعمل كسفير للولايات المتحدة لدى الناتو، وهو الحلف الغربي الأساسي الذي أعرب الرئيس المنتخب مرارًا وتكرارًا عن شكوكه بشأنه.

وقال ترامب، في بيان، إن وايتاكر كان "محاربًا قويًا وباتريوت مخلصًا ووفيا" و "سيضمن" تعزيز مصالح الولايات المتحدة والدفاع عنها "و" تعزيز العلاقات مع الحلفاء في الناتو، والوقوف بحزم في مواجهة التهديدات للسلام والاستقرار. "

ويعد اختيار وايتاكر كممثل للولايات المتحدة الأمريكية، في منظمة حلف شمال الأطلسي اختيارًا غير عادي، نظرًا لخلفيته كمحام وليس في السياسة الخارجية.

شغل ويتاكر، المدعي العام الأمريكي السابق في ولاية أيوا، منصب المدعي العام بالإنابة بين نوفمبر 2018 وفبراير 2019، حيث اقترب تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات من نهايته.

قبل ذلك، كان رئيسًا لموظفي المدعي العام الأول لترامب، جيف سيشنز، قبل أن يتم اختياره ليحل محل رئيسه بعد إقالة سيشنز وسط غضب مستمر بشأن قراره الانسحاب من التحقيق الروسي.

شغل وايتاكر المنصب لعدة أشهر، على أساس التمثيل ودون تأكيد من مجلس الشيوخ، حتى تم تأكيد ويليام بار كمدعي عام في فبراير 2019.

كان وايتاكر منتقدًا لا هوادة فيه للقضايا الجنائية الفيدرالية ضد ترامب، والتي يبدو أنها ستتبخر بعد فوز ترامب في الانتخابات. واستخدم ويتاكر الظهور المنتظم على قناة فوكس نيوز للانضمام إلى الجمهوريين الآخرين في شجب ما يزعمون أنه تسييس وزارة العدل على مدى السنوات الأربع الماضية.