الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في أجواء لبنان

القاهرة- مصراوي

اخترق الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، جدار الصوت في أجواء العديد من المناطق اللبنانية.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، إن لبنان أصبح أمام خيارين إما القتال أو الاستسلام لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الأمين العام لحزب الله، أن المقاومة تواجه وحوشا بشرية إسرائيلية تدعمها وحوش بشرية كبرى أمريكية.

وشدد الأمين العام للحزب، أن الاحتلال الإسرائيلي لن يخرج ولن يهزم إلا بالمقاومة، مؤكدًا على بقاء المقاومة في الميدان وقتال العدوان ورفع كلفة خسائره.