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الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في أجواء لبنان

06:17 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

الطيران الحربي الإسرائيلي أرشيفية

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القاهرة- مصراوي

اخترق الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، جدار الصوت في أجواء العديد من المناطق اللبنانية.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، إن لبنان أصبح أمام خيارين إما القتال أو الاستسلام لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الأمين العام لحزب الله، أن المقاومة تواجه وحوشا بشرية إسرائيلية تدعمها وحوش بشرية كبرى أمريكية.

وشدد الأمين العام للحزب، أن الاحتلال الإسرائيلي لن يخرج ولن يهزم إلا بالمقاومة، مؤكدًا على بقاء المقاومة في الميدان وقتال العدوان ورفع كلفة خسائره.

الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت في أجواء لبنان حزب الله اللبناني نعيم قاسم وحوش بشرية كبرى أمريكية
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