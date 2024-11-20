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جميع الدول صوتت للمشروع.. فيتو أمريكي على قرار وقف إطلاق النار في غزة

05:26 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

مجلس الأمن الدولي

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القاهرة- مصراوي

استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وصوت جميع أعضاء مجلس الأمن، لصالح مشروع القرار المقترح لوقف إطلاق النار في غزة عدا الولايات المتحدة.

وفي وقت قالت موقع أكسيوس الأمريكي، إنه من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء، على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم في غزة دون ربطه أو وضع شروط له بالإفراج عن الأسرى لدى حماس.

وحسب الموقع الأمريكي، فإذا ظل النص الخاص بالمشروع كما هو فمن المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده.

ووفقا لما نقله موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، فإنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على النص، ومن المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض. ولكن لا يزال هناك نحو ساعة ونصف الساعة حتى التصويت، حسبما أعلن الموقع.

مجلس الأمن الدولي فيتو أمريكي وقف إطلاق النار حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي
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