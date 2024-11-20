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نعيم قاسم: إسرائيل غيرت أهدافها بعد التصريح أنها لا تريد تدمير حزب الله

05:16 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم

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(مصراوي)

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، إن الحزب استطاع أن يسترد عافيته بعد الخسائر التي تكبدها في بداية العدوان الإسرائيلي.

وصرح الأمين العام لحزب الله، أن وزير الخارجية الإسرائيلي غير أهداف الحرب حين قال إن الهدف ليس تدمير حزب الله.

وتابع قاسم، أن المقاومة تقاتل الجيش الإسرائيلي حيث يتقدم، مضيفًا "ليس مهما أن يقال إن الجيش الإسرائيلي دخل قرية أو خرج منها المهم كم قتل منه".

وقال الأمين العام للحزب، "لا يمكن للمحتل الإسرائيلي أن يستقر أو يتقدم في أرضنا وسيطرد"، مؤكدًا أن المقاومة لديها القدرة على الاستمرار على هذه الوتيرة ولمدة طويلة.

نعيم قاسم حزب الله لبنان الاحتلال الإسرائيلي
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