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واشنطن تسمح لأوكرانيا باستخدام الألغام الأرضية ضد روسيا

04:50 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

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واشنطن - (أ ب)

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستسمح لأوكرانيا باستخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد التي زودتها بها الولايات المتحدة للمساعدة في قتال القوات الروسية.

وفي حديثه إلى الصحفيين ، خلال زيارة إلى لاوس، قال أوستن إن التحول في السياسة يأتي في أعقاب تغيير التكتيكات من قبل الروس.

وأضاف أوستن أن القوات البرية الروسية تقود الحركة في ساحة المعركة، بدلا من القوات الأكثر حماية في الناقلات المدرعة، بالتالي فإن أوكرانيا "تحتاج إلى أشياء يمكن أن تساعد في إبطاء هذا الجهد من جانب الروس".

وتابع أوستن أن "الألغام الأرضية التي نتطلع إلى توفيرها لهم، ستكون ألغاما أرضية، غير دائمة، كما تعلمون، يمكننا أن نتحكم في موعد تنشيطها ذاتيا وتفجيرها ذاتيا وهذا يجعلها كما تعلمون ، أكثر أمنا بكثير في نهاية المطاف عن الأشياء التي يصنعونها بأنفسهم".

لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي واشنطن أوكرانيا
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