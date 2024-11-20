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مجلس الأمن يصوت على مشروع لوقف الحرب على غزة دون شروط

04:13 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

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القاهرة- مصراوي

قالت موقع أكسيوس الأمريكي، إنه من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء، على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم في غزة دون ربطه أو وضع شروط له بالإفراج عن الأسرى لدى حماس.

وحسب الموقع الأمريكي، فإذا ظل النص الخاص بالمشروع كما هو فمن المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده.

ووفقا لما نقله موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، فإنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على النص، ومن المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض. ولكن لا يزال هناك نحو ساعة ونصف الساعة حتى التصويت، حسبما أعلن الموقع.

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غزة الأمم المتحدة
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