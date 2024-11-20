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تركيا تنتقد موافقة واشنطن على استخدام أسلحة أمريكية ضد روسيا

03:38 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

تركيا

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إسطنبول - (د ب أ)

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، القرار الأمريكي بالسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع طويلة المدى ضد أهداف في روسيا.

ونقلت وكالة الاناضول التركية للأنباء عن أردوغان القول "لا نعتبر أن هذا القرار خاطئ فقط، ولكننا لا نوافق عليه أيضا".

كما تردد أن الرئيس حذر أيضا من امتداد نطاق الصراع.

وكانت وسائل الاعلام الأمريكية قد أفادت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أتاكمز، التي يصل مداها إلى ما يصل إلى 300 كيلومتر، لمهاجمة أهداف في روسيا، وذلك ردا على نشر جنود كوريين شماليين في الجانب الروسي.

تركيا واشنطن أسلحة أمريكية روسيا
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