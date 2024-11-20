المفوض العام للأونروا: غزة أصبحت مقبرة للأطفال

(وكالات)

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، إن "قطاع غزة أصبح مقبرة للأطفال".

وأضاف لازاريني أن أطفال القطاع يتعرضون للقتل ويصابون بجروح ويجبرون على الفرار ويحرمون من الأمان والتعلم.

وأكد المفوض العام للأونروا أن أطفال غزة سلبت منهم طفولتهم وهم على وشك أن يصبحوا "جيلًا ضائعًا".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي هجومه المكثف على قطاع غزة، ما أسفر عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 43985 شهيدًا و 10492 مصابًا معظمهم من الأطفال والنساء، حسبما أفادت به وزارة الصحة بالقطاع.