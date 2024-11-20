هوكستين: المباحثات المقررة في إسرائيل تعتمد على ما تم التوصل إليه في لبنان

(وكالات)

قال المبعوث الأمريكي أموس هوكستين، اليوم الأربعاء، إنه سيتوجه إلى إسرائيل لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وتابع: "المحادثات التي سأجريها في إسرائيل ستعتمد على ما توصلنا إليه اليوم في لبنان"، مضيفًا: "نعمل عن كثب مع الإدارة في لبنان وإسرائيل بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار".

وأكد هوكستين أن واشنطن استطاعت أن تقارب بين وجهات النظر وسد الفجوات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، ولكن هناك بعض القضايا التي لا تزال عالقة.

وتأتي زيارة المبعوث الأمريكي إسرائيل، اليوم الأربعاء، بعد زيارته لبنان من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، والذي أبدى حزب الله اللبناني موافقة مبدأية بشأنه.