مخاوف من فيتو أمريكي.. مجلس الأمن يدرس مشروع قرار بشأن حرب غزة

(وكالات)



يصوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدعو الى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في قطاع غزة، في محاولة جديدة للضغط على الأطراف المتصارعة.



ويطالب مشروع القرار، الذي أعده الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس، بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الأسرى، ويجب أن تحترمه كل الأطراف.



لكن هناك مخاوف من أن تعرقل الولايات المتحدة، الحليفة لإسرائيل إصدار القرار باستخدام حق النقض "الفيتو".



وأثارت مشاريع القرارات التي اقترحها مجلس الأمن منذ بداية الحرب على غزة غضب إسرائيل، كما أثارت مخاوف من استخدام فيتو أمريكي جديد.

وبحسب أرقام رسمية إسرائيلية، أسفرت الحرب عن قتل 1206 شخصًا، وأسر نحو 251 شخصًا لا يزال 97 منهم في غزة، بينهم 34 يقول جيش الاحتلال إنهم ماتوا.



ووفقًا لآخر إحصائيات لوزارة الصحة بقطاع غزة، بلغ عدد الشهداء 43,985 شهيدًا على الأقل وإصابة 104,092 آخرين، غالبيتهم مدنيون من الأطفال والنساء.



وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في نزوح غالبية سكان القطاع الفلسطيني البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة وسط كارثة إنسانية.