أوكرانيا تقدر الضرر البيئي الناتج عن الحرب بـ71 مليار دولار

باكو - (د ب أ)

قالت وزيرة البيئة الأوكرانية سفيتلانا هرينشوك، اليوم الأربعاء، في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 29) في باكو إن الحرب في بلادها أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى وملايين من النازحين ودمرت المنازل، كما أنها تسببت في ضرر هائل للبيئة.

وأضافت هرينشوك، أن الضرر البيئي الناتج عن العمليات العسكرية بسبب الغزو الروسي الشامل الذي بدأ في فبراير 2022 يقدر بـ71 مليار دولار.

وتابعت أن 180 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون انبعث في الغلاف الجوي بسبب القصف وحرائق الغابات.

وقالت وزيرة البيئة إن حوالي ثلاثة ملايين هكتار من الغابات دمرت بفعل الحرب، بينما تلوث نحو 139 ألف كيلومتر مربع من أوكرانيا بمخلفات المتفجرات.

وأضافت "اضطر أكثر من ستة ملايين أوكراني للجوء بشكل مؤقت إلى الكثير من الدول الأوروبية، مما أسفر عن 3.3 مليون طن إضافي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".

وتتماشى الأرقام بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مع دراسة أجرتها منظمة أوكرانية غير حكومية في يونيو والتي وجدت أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وصلت إلى 175 مليون طن خلال أول 24 شهرا منذ بداية الغزو.

وتطالب الدول النامية بشكل جماعي من الدول الصناعية جمع 1.3 مليار دولار على الأقل سنويا من أجل التمويل المناخي –أي أعلى 13 مرة من المبلغ الحالي- في المحادثات التي تعقد في أذربيجان.

ومن المقرر انتهاء قمة الأمم المتحدة التي تستمر أسبوعين في 22 نوفمبر.