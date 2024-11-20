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بسبب مرضها.. وزيرة الخارجية الألمانية تلغي مواعيدها في "كوب 29"

02:24 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

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باكو - (د ب أ)

ألغت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، مواعيدها في اليوم الأول من حضورها مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 29" بسبب مرضها، وذلك بعد وصولها إلى أذربيجان.

وقالت مصادر من الوفد الألماني في العاصمة الآذرية باكو صباح اليوم إن "الوزيرة مريضة ولن تحضر أي مواعيد اليوم".

وكانت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر وصلت إلى أذربيجان مساء أمس الثلاثاء، وكان من المقرر أن تجري محادثات ثنائية، وتلقي كلمة أمام الجلسة العامة، وتعقد مؤتمرًا صحفيًا.

يذكر أن الاجتماع الضخم في باكو الذي تشارك فيه 200 دولة، دخل مرحلة حرجة، حيث تُجرى مفاوضات لزيادة المساعدات المناخية للدول الفقيرة.

ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر الذي يستمر أسبوعين بعد غد الجمعة كما هو مخطط له.

أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية كوب 29
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