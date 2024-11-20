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الموفد الأمريكي هوكشتاين يمدد زيارته إلى لبنان

02:06 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

آموس هوكشتاين

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بيروت - (د ب أ)

مدد الموفد الأمريكي إلى لبنان آموس هوكشتاين زيارته إلى بيروت حيث من المقرر أن يلتقي بعد ظهر اليوم الأربعاء مجدداً رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.

وأفادت مصادر لقناة (الجديد) اللبنانية بأن هوكستاين سيدلي ببيان من عين التينة حول نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار.

بدورها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع التقى في معراب الموفد هوكشتاين ترافقه السفيرة الأميركية ليزا جونسون ومساعدته، حيث وضع هوكشتاين جعجع في أجواء المفاوضات التي يجريها للوصول إلى وقف لإطلاق النار والاتفاق على آليات تنفيذ القرار 1701، وهو في انتظار أجوبة الجانب اللبناني لنقلها إلى إسرائيل في حال وجود ايجابيات جدية للبناء عليها.

وأكد جعجع من جهته أن "أي حل لا يرتكز على تطبيق القرارات الدولية 1559، 1680، 1701 والبنود ذات الصلة في اتفاق الطائف، لن يكون ذا جدوى للبنان".

آموس هوكشتاين الموفد الأمريكي هوكشتاين لبنان بيروت
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