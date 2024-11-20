من رئيسة اتحاد المصارعة إلى وزيرة التعليم.. من هي ليندا ماكمان التي عينها ترامب؟

القاهرة (مصراوي)

منذ اليوم الأول من فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 5 نوفمبر، يواصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي سيتولى السلطة في 20 يناير 2025، تعيين كوادر إدارته الجديدة والتي كان أسماء بعضها مفاجئ للكثيرين.

وكانت ليندا ماكمان، المديرة التنفيذية السابقة لاتحاد المصارعة العالمية الترفيهية "WWE"، التي اختارها ترامب لتولي وزارة التعليم، أمس الثلاثاء، من ضمن الأسماء التي أثارت الدهشة.

وقال ترامب في بيان صحفي، أمس الثلاثاء، إن "ماكمان هي مدافعة شرسة عن حقوق الوالدين"، مضيفًا "سنعيد التعليم إلى الولايات المتحدة، وليندا ستقود هذا الجهد".

واعتبر ترامب أنه "بصفتها وزيرة للتعليم، ستكافح ليندا بلا كلل من أجل منح كل ولاية أمريكية مزيدًا من الحريات التعليمية، وتمكين الآباء من اتخاذ أفضل القرارات التعليمية لعائلاتهم".

وتابع: "ستستخدم ليندا عقودًا من الخبرة القيادية وفهمها العميق لكل من التعليم والأعمال لتمكين الجيل القادم من الطلاب والعمال الأمريكيين، وجعل الولايات المتحدة رقم واحد في التعليم في العالم".

وتشهد الولايات المتحدة انقسامًا حادًا حول موضوع التعليم، إذ ترفض الولايات التي يقودها جمهوريون نشر المبادئ التي يدافع عنها الديمقراطيون، مثل حقوق المرأة والأقليات وحقوق المثليين

من هي ليندا ماكمان؟

ليندا ماكمان، سيدة الأعمال البالغة من العمر 76 عامًا، هي رئيسة مشاركة في الفريق الانتقالي لترامب، ومتبرعة رئيسية للحزب الجمهوري.

أسست ليندا مع زوجها فينس ماكمان شركة للترفيه الرياضي وعملت رئيسة ثم مديرة تنفيذية للشركة من عام 1980 وحتى عام 2009، وخلال هذه الفترة نمت الشركة من شركة إقليمية في الشمال الشرقي إلى شركة كبيرة متعددة الجنسيات.

وتركت ليندا اتحاد المصارعة العالمية في عام 2009، للترشح لمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كونيتيكت كمرشحة جمهورية، لكنها خسرت أمام الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، وأعادت ترشحها للمرة الثانية في عام 2010 لكنها خسرت أيضًا أمام الديمقراطي كريس ميرفي.

ثم عملت ماكمان في مجلس التعليم بولاية كونيتيكت لمدة عام بدءًا من عام 2009، وأمضت سنوات في مجلس أمناء جامعة ساكريد هارت في الولاية نفسها.

وفي عام 2016، تبرعت ليندا ماكمان بـ 6 ملايين دولار لدعم دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية وقتها، حسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس".

وشغلت ليندا منصب رئيسة إدارة الأعمال الصغيرة خلال الولاية الأولى لترامب بين عامي 2017 و2019.