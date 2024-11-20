قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية

رام الله -( د ب أ )

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم طفل وسيدة وأسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا )، إن "الاحتلال اعتقل طفلا، وأسرى سابقين في محافظات رام الله، والخليل، وبيت لحم، ونابلس، وطولكرم.

وأشار إلى أن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و700 مواطن من الضفة بما فيها القدس".