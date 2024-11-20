مطالبات بإلغاء حظر النشر في قضية إطلاق قنبلتين على منزل نتنياهو

(وكالات)

قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن "الشرطة تطلب من المحكمة إلغاء قرار حظر النشر في قضية إطلاق قنابل ضوئية على منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية".

وفي وقتِ سابق، نشرت الشرطة وجهاز الاستخبارات الداخلية "شين بيت" بيانًا أفاد بأن "قنبلتين ضوئيتين سقطتا في الباحة أمام منزل رئيس الوزراء".

وأشار البيان إلى أن نتنياهو وأفراد عائلته لم يكونوا في المنزل عند وقوع هذا الحادث، مضيفًا: "يشكل الحادث تصعيدًا خطيرًا، وبناء عليه سيتم اتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة".

وكشف الأمن الإسرائيلي، يوم الأحد، أنه اعتقل 3 مشتبه بهم في إطلاق القنابل الضوئية على منزل رئيس الوزراء.